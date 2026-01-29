北海道ガス <9534> [東証Ｐ] が1月29日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比54.5％増の82億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の145億円→155億円(前期は144億円)に6.9％上方修正し、増益率が0.5％増→7.4％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の76.3億円→86.3億円(前年同期は95.3億円)に13.1％増額し、減益率が19.9％減→9.4％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の13.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.9％→3.2％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

気温影響によるガス販売量等の増加に加え、積極的な需要開発によりガスのお客さま件数および販売量等が順調に拡大していること、ならびに、北海道ガス株式会社および連結各社の経営効率化が着実に進捗していること等を勘案して2026年３月期通期の業績予想を精査した結果、連結業績予想および個別業績予想において、売上高および営業利益以下の各利益が前回予想から変動する見通しとなりました。※上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後様々な要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。

