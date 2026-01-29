29日14時現在の日経平均株価は前日比83.88円（0.16％）高の5万3442.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は726、値下がりは799、変わらずは70。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を435.87円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が40.11円、トヨタ <7203>が17.88円、住友鉱 <5713>が12.72円、信越化 <4063>が12.03円と続く。



マイナス寄与度は249.69円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、レーザーテク <6920>が30.62円、リクルート <6098>が26.37円、ディスコ <6146>が19.99円、フジクラ <5803>が19.55円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、証券・商品、保険と続く。値下がり上位にはサービス、小売、その他製品が並んでいる。



※14時0分13秒時点



株探ニュース

