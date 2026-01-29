公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は28日（水）、第20回アジア競技大会のチケット一次先行についての詳細を公式サイトで発表した。

4年に1度開催されるアジア競技大会。コロナ禍の影響により1年延期して行われた2023年の前回大会で、バレーボールは男子が3位、女子が準優勝という結果を残していた。

第20回大会でバレーボールは男女ともに岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館で行われる。まず女子が9月16日（水）に開幕し、22日（火）に決勝を実施。その後男子が27日（日）に開幕し、10月3日（土）に決勝が行われる。

今回発表された第一次先行販売では、他競技も含め開催地域住民にあたる愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京都、大阪府に在住の人が対象となる。販売されるチケットは、誰でも購入できる「一般チケット」、15歳未満を対象とした「子供料金チケット」、障害者手帳を持つ人を対象とした「障害者料金チケット」、車いすを使用する人と同伴者1名を対象とした「車いすチケット」、特別な観戦体験がつく「ホスピタリティパッケージ」の計5種類となっている。

チケットは先着順での販売となり、購入には大会公式チケットインフォメーションで「応援ID」の登録が必須となる。登録が完了すると、2月26日（木）17:00から3月9日（月）23:59までの期間に行われる第一次先行販売で購入が可能となり、その後は3月ごろから第二次先行販売が、6月ごろからは一般販売が行われる予定となっている。