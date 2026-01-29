ヤクルトから5年ぶりに古巣復帰した日本ハムの西川遥輝外野手（33）が29日、1軍キャンプ地の沖縄・名護での先乗り自主トレ後に取材対応した。

前日28日に先乗り組に合流し、この日は屋外でフリー打撃などを実施。若手とともに汗を流し、「ほとんど知ってる選手がね、いないんで。名前も覚えないといけないですし、覚えてもらわないといけないかなと思います」と笑顔で語った。

5年間でチームは様変わりした。まだ先乗り自主トレ期間ではあるが、「近い年齢が浅間の世代しかいなくて、一緒にやってるのも浅間ぐらいで、今川が１年やってるぐらいで」と振り返る。浅間からは、「"壁作んないでください"っていうふうにずっと言われてます」と苦笑いし、今季から選手会長に就任した清宮幸からは「スパイクがね、ポイントはダメですよって言われたり、注意を受けたり…」と、冗談交じりに振り返った。

プロ16回目のキャンプインに向けて「本当に新しい自分を少しでも早く見つけ出して、より進化できるように、このキャンプをやっていけたらなと思います」と決意。かつては「ハルキスト」と呼ばれたファンに向けても「もう34歳になる年なんでね。皆さんが知ってる西川遥輝ではないかもしれないですけど、イケオジの一歩目としてやっていけたらなと思います」と話した。