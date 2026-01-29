LINE¡¢¹ñÆâ·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬1²¯¿Í¤òÆÍÇË¡¡ÃÂÀ¸15¼þÇ¯¤òÁ°¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÈµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«
LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤Î¹ñÆâ·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç1²¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ³¤Å¤¯LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢1¤«·î¤Ë1²ó°Ê¾å¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ´ðÈ×¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
LINE¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃÂÀ¸Åö½é¤«¤é¡¢Ã±¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤È¿Í¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ¡Ç½³ÈÄ¥¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï¢·È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡û¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈÊâ¤ó¤ÀÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«
º£²ó¤Î1²¯¥æ¡¼¥¶¡¼ÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢LINE¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é´ü¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°°Æ¤äºÇ½é¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿³«È¯ÈëÏÃ¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÊØÍøµ¡Ç½¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿µÇ°ÊÉ»æ¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¡¦PCÍÑ¤½¤ì¤¾¤ì2¿§Å¸³«¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¤Ïµ»öËöÈø¤Ë·ÇºÜ¡Ë
¡û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹ñÆâ·î´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô1²¯¿ÍÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤¿SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£LINE¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¡¢ÃêÁª¤Ç10¿Í¤Ë¡ÖLINE¡×¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡ÖºÇ¶áLINE¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿Áê¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ïº£¸å¤â¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤äÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡ Êç½¸´ü´Ö
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢ »²²ÃÊýË¡
¡¦LINE¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@LINEjp_official¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢¨¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#½ËLINE¹ñÆâ1²¯¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢ºÇ¶á¡ÖLINE¡×¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉ²ÃÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×
£ ·ÊÉÊ
¡¦¡ÖLINE¡×¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÃêÁª¤Ç10Ì¾¡Ë
¤ ÅöÁªÏ¢Íí
¡¦ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë¡¢LINE¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êDM¤ÇÏ¢Íí
