【スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～】 開催期間：1月30日～8月17日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ライドアトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～」を1月30日より開催する。期間は8月17日まで。

「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」とDJやプロデューサーとして活躍するZeddさんがコラボレーション。ライドとシンクロした「Zeddオリジナルリミックス」の楽曲とともに、新しい音楽体験を楽しめるアトラクションとなっている。

今回、1月30日のオープンを前に、Zeddさん本人がパークに登場し「スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～」にてフォトセッションが行なわれた。本稿ではZeddさんの撮り下ろしを掲載していく。

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

