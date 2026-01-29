今日29日、日本気象協会は「2026年桜開花予想(第1回)」を発表しました。桜の開花トップは、福岡・東京で3月21日予想。2026年の桜の開花は、西日本ではおおむね平年並み、東日本では平年並みか早く、北日本は平年より早いでしょう。

開花の傾向 開花トップは福岡と東京で3月21日

2026年の桜の開花は、西日本ではおおむね平年並み、東日本では平年並みか早く、北日本は平年より早いでしょう。





今年の桜の開花は、3月21日に福岡と東京からスタートする見込みです。高知と名古屋は22日、広島は24日、大阪は25日に開花するでしょう。桜前線は、3月末に北陸地方に達し、31日には金沢で開花する見込みです。4月には東北も桜の季節を迎え、4月4日には仙台で、17日には青森で開花するでしょう。北海道では、札幌でゴールデンウィーク前の26日に開花する見込みです。桜の花芽は、11月ごろに休眠状態に入り、冬の間に一定期間の低温にさらされることで休眠から目覚めます(休眠打破※)。昨年12月から今年1月中旬にかけては、全国的に気温が高めでしたが、1月下旬には厳しい冷え込みとなりました。休眠打破は、やや遅れた可能性はあるものの、おおむね順調に進んだと考えられます。この先も、西日本と東日本では寒暖の変動が大きく、2月を通した気温はほぼ平年並み、3月は西日本では平年並みか高く、東日本では平年より高い見通しです。このため、桜の開花は西日本でおおむね平年並み、東日本で平年並みか早いでしょう。北日本では、2月の気温は平年並み、3月から4月にかけては平年より高い予想です。このため、桜の開花は平年より早いでしょう。※休眠打破:前年の夏に形成され休眠に入った花芽が、冬になり一定期間の低温にさらされて目覚めること

言葉の説明

平年:1991〜2020年の平均値



かなり早い :平年よりも7日以上早い

早い :平年よりも3日から6日早い

平年並 :平年との差が2日以内

遅い :平年よりも3日から6日遅い

かなり遅い :平年よりも7日以上遅い