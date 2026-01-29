桜開花予想2026年第1回 福岡・東京3月21日で開花トップ 名古屋・高知22日
今日29日、日本気象協会は「2026年桜開花予想(第1回)」を発表しました。桜の開花トップは、福岡・東京で3月21日予想。2026年の桜の開花は、西日本ではおおむね平年並み、東日本では平年並みか早く、北日本は平年より早いでしょう。
開花の傾向 開花トップは福岡と東京で3月21日
4月には東北も桜の季節を迎え、4月4日には仙台で、17日には青森で開花するでしょう。北海道では、札幌でゴールデンウィーク前の26日に開花する見込みです。
桜の花芽は、11月ごろに休眠状態に入り、冬の間に一定期間の低温にさらされることで休眠から目覚めます(休眠打破※)。昨年12月から今年1月中旬にかけては、全国的に気温が高めでしたが、1月下旬には厳しい冷え込みとなりました。休眠打破は、やや遅れた可能性はあるものの、おおむね順調に進んだと考えられます。
この先も、西日本と東日本では寒暖の変動が大きく、2月を通した気温はほぼ平年並み、3月は西日本では平年並みか高く、東日本では平年より高い見通しです。このため、桜の開花は西日本でおおむね平年並み、東日本で平年並みか早いでしょう。
北日本では、2月の気温は平年並み、3月から4月にかけては平年より高い予想です。このため、桜の開花は平年より早いでしょう。
※休眠打破:前年の夏に形成され休眠に入った花芽が、冬になり一定期間の低温にさらされて目覚めること
言葉の説明
平年:1991〜2020年の平均値
かなり早い :平年よりも7日以上早い
早い :平年よりも3日から6日早い
平年並 :平年との差が2日以内
遅い :平年よりも3日から6日遅い
かなり遅い :平年よりも7日以上遅い