超ときめき宣伝部・吉川ひより1st写真集、3.18発売！ 「この10年で積み上げてきた“ひよりんっぽ”が詰まっています」
アイドルグループ・超ときめき宣伝部の吉川ひより1st写真集が、宝島社より3月18日に発売されることが決定。併せて先行カットが公開された。
【写真】弾ける笑顔、大人っぽい表情も！ 『超ときめき宣伝部 吉川ひより1st写真集』先行カット
2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、注目を集めるアイドルグループ「超ときめき宣伝部」。そのメンバーである吉川は、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声で活躍している。
そんな彼女の1st写真集の撮影の舞台は、青い海と空が広がる沖縄。開放感あふれるロケーションの中で、彼女の“今”を切り取った一冊となっている。
誌面では、猫とたわむれる無邪気な表情や、キュートに食べ物を頬張るモグモグカットなど、自然体でかわいらしい姿をたっぷり収録。普段のステージでは見られない、素顔に近い魅力が詰まっている。日没の時間帯に海辺で撮影されたショットでは、夕焼けに包まれながら見せる少し大人びた、ドキッとする表情も披露。かわいさと大人の魅力、その両方を感じられる内容に仕上がった。
吉川は「この度、1st写真集発売が決定しました！ アイドル10周年のこの年に、アイドルの時とは違う！ でもこの10年で積み上げてきた“ひよりんっぽ”が詰まっています！」と本著を紹介。
「普段のアイドルの活動でも写真を撮っていただくのは好きなんですが、ソロの写真集となると正直自信がなかった私ですが、かわいい衣装にヘアメイク、最高の天気とロケーションで素敵にかわいく撮っていただき、愛を持って私の1st写真集を制作していただいたお陰で、撮影中から今日この日まで、ずっとファンの皆さんに伝えられる日を楽しみにしていました！！ そしてたくさんの方に私の1st写真集めーっちゃかわいいから見て欲しい！！ そう思える1冊になりました！！ ぜひ発売を楽しみに待っていてください」と言葉を寄せている。
さらに3月20日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、4月5日に大阪・紀伊國屋書店グランフロント大阪店でお渡し会イベントの開催も決定。イベント特典も予定している。
『超ときめき宣伝部 吉川ひより1st写真集』は、宝島社より3月18日発売。定価3850円（税込）。
【写真】弾ける笑顔、大人っぽい表情も！ 『超ときめき宣伝部 吉川ひより1st写真集』先行カット
2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、注目を集めるアイドルグループ「超ときめき宣伝部」。そのメンバーである吉川は、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声で活躍している。
そんな彼女の1st写真集の撮影の舞台は、青い海と空が広がる沖縄。開放感あふれるロケーションの中で、彼女の“今”を切り取った一冊となっている。
吉川は「この度、1st写真集発売が決定しました！ アイドル10周年のこの年に、アイドルの時とは違う！ でもこの10年で積み上げてきた“ひよりんっぽ”が詰まっています！」と本著を紹介。
「普段のアイドルの活動でも写真を撮っていただくのは好きなんですが、ソロの写真集となると正直自信がなかった私ですが、かわいい衣装にヘアメイク、最高の天気とロケーションで素敵にかわいく撮っていただき、愛を持って私の1st写真集を制作していただいたお陰で、撮影中から今日この日まで、ずっとファンの皆さんに伝えられる日を楽しみにしていました！！ そしてたくさんの方に私の1st写真集めーっちゃかわいいから見て欲しい！！ そう思える1冊になりました！！ ぜひ発売を楽しみに待っていてください」と言葉を寄せている。
さらに3月20日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、4月5日に大阪・紀伊國屋書店グランフロント大阪店でお渡し会イベントの開催も決定。イベント特典も予定している。
『超ときめき宣伝部 吉川ひより1st写真集』は、宝島社より3月18日発売。定価3850円（税込）。