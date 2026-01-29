ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」の館内ビュッフェレストラン、カフェ、ラウンジにて「春のレストランフェア」を開催！

ポートダイニング リコリコ「ディナービュッフェ 春のごちそうフェア」、レックスカフェ「ストロベリースイーツフェア」、ラウンジR「スプリングカクテルフェア」で、春ならではの味わいが楽しめます☆

ホテル ユニバーサル ポート「春のレストランフェア」

提供開始日：2026年3月5日（木）

ホテル ユニバーサル ポートの館内ビュッフェレストラン、カフェ、ラウンジで、「春のレストランフェア」を開催。

彩り鮮やかな春のごちそうからいちごスイーツまで、一気に満開されます☆

ポートダイニング リコリコ ディナービュッフェ「春のごちそうフェア」

料金：大人6,000円(税・サ込)／小学生3,500円(税・サ込)／幼児（4〜6歳）1,800円(税・サ込)

開催期間：2026年3月5日（木）〜6月3日（水）

開催時間：午後5時30分〜午後9時30分（最終入店 午後9時）※120分制

開催場所：2階 ポートダイニング リコリコ（342席）

予約：「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて受付中

メニュー：サイコロステーキ、姫鯛のブイヤベース ニンニクソース、春野菜の天津風オムレツ、アスパラとベーコンのポテトグラタン、鶏と厚揚げのみぞれあんかけ、ライスコロッケ、アンチョビポテト、合鴨のテリーヌ、サーモンとクリームチーズのピンチョス、春野菜のバーニャカウダ、高菜ロール寿司、苺のショートケーキ、苺のマカロンケーキ、苺のタルト、苺のパンナコッタ、苺大福 など 約70種

ポートダイニング リコリコでは、季節感あふれる華やかなディナービュッフェ「春のごちそうフェア」を開催。

旬の食材を取り入れた「春のごちそうフェア」では、みずみずしい春野菜を楽しめる「春野菜のバーニャカウダ」をはじめ、「春野菜の天津風オムレツ」や「アスパラとベーコンのポテトグラタン」など、世代を問わず楽しめるラインナップとなっています。

おすすめ料理は、ふっくらとした姫鯛に、魚介の旨みが溶け込んだブイヤベースを合わせてサフランをきかせた「姫鯛のブイヤベース」。

そして、旬のやりイカとそら豆を、彩り豊かなトマトソースで仕上げた春のパスタも提供されます。

海の旨みと春野菜の甘みが調和した、季節を感じる一皿です。

また、デザートコーナーには、春に旬を迎える苺をふんだんに使用したスイーツが勢ぞろい☆

ケーキやムースなど、10種類以上の苺スイーツを心ゆくまで楽しめます。

季節の美味しさを存分に味わうひとときを過ごせる、春の食材が彩るディナービュッフェです。

別料金：期間限定のカクテル「ミモザ」

価格：別途有料1,100円(税・サ込)

提供期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）

イタリアでは「ミモザの日」とも呼ばれる3月8日の国際女性デー。

それにちなんで、カクテル「ミモザ」が期間限定で登場します！

レックスカフェ「ストロベリースイーツフェア」

期間：2026年3月5日（木）〜5月8日（金）

販売時間：午前11時〜午後10時

場所：1階レックスカフェ

レックスカフェでは、見た目にも愛らしい苺スイーツが並ぶ「ストロベリースイーツフェア」を開催。

旬の苺を使用し、春の訪れを感じさせる4種類のスイーツがラインナップされます。

なめらかな口どけの「苺のプリン」や、もちもち食感が楽しい「もちもちうさぎのムース」、

ふんわりとしたスポンジと苺の甘酸っぱさを楽しめる「くまさんのショートケーキ」、苺クリームをたっぷり詰めた「苺とことりのシュークリーム」など、見て楽しく、食べて嬉しいスイーツたちです。

お子さまから大人まで楽しめる可愛らしいスイーツは、家族でのカフェタイムや旅の思い出づくりにもぴったり。

春のお出かけの合間に、甘く華やかなひとときが過ごせます。

ラウンジR「スプリングカクテルフェア」

期間：2026年3月5日（木）〜5月8日（金）

販売時間：午前11時〜午後10時

場所：1階 ラウンジR

ラウンジRでは、春の訪れを感じる「スプリングカクテルフェア」を開催。

季節の彩りや香りを表現した、3種類の期間限定カクテルが登場します。

写真右の「シルキーブロッサム」は、桜が舞う春をイメージした、ミルキーでなめらかなカクテル。

ヨーグルトの酸味とピーチの甘さが溶け合う、やさしく包み込むような味わいです。

写真中央の「メブキ」は、爽やかなミント香るモヒートに、やさしい桜の風味を重ねた一杯。

春の訪れを思わせるほのかな甘みと清涼感が広がります。

そして、写真左の「ストロベリー＆ホワイトピーチ」は、苺リキュールと桃リキュールをトニックで割り、白桃を添えています。

フルーティーな甘さと爽やかな炭酸が広がる、軽やかな飲み心地のカクテルです。

春のおいしい料理やスイーツ、カクテルを、ホテルで楽しめる！

ホテル ユニバーサル ポートの「春のレストランフェア」は、2026年3月5日（木）よりスタートです。

大阪産（もん）食材の巻き寿司を丸かぶり！ホテル ユニバーサル ポート「ラウンジR」恵方巻ランチセット 大阪産（もん）食材の巻き寿司を丸かぶり！ホテル ユニバーサル ポート「ラウンジR」恵方巻ランチセット 続きを見る

※写真はイメージです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 彩り鮮やかな春のごちそうからいちごスイーツ！ホテル ユニバーサル ポート「春のレストランフェア」 appeared first on Dtimes.