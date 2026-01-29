中島健人、有明アリーナライブに豪華メンバーが来場 オフショット公開で歓喜の声「愛が渋滞してる」
歌手で俳優の中島健人（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。23日から25日までの3日間、東京・有明アリーナにて開催された『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』のオフショットを公開した。
【写真】豪華すぎ…豪華メンバーとのオフショット＆私服姿を公開した中島健人
同公演には、毎公演替わりのゲストコーナーがあり、ゲストとして登場したこっちのけんと、miletとの自撮り写真を掲載。また、幾田りら、GRAY・TAKURO、ハライチ・澤部佑、千鳥・ノブら豪華メンバーが来場した。事務所の後輩である、なにわ男子・道枝駿佑、ACEesの那須雄登と作間龍斗、安嶋秀生との5ショットも公開。
2021年に放送された中島主演ドラマ『彼女はキレイだった』で共演した、小芝風花と赤楚衛二との3ショットには、「かのキレからずーっと仲良しなのが本当にうれしい」「かのキレチーム大好き」など、歓喜の声があがった。
さらに、LAPONEエンタテインメントに所属するJO1・與那城奨と、BMSGに所属するMAZZEL・EIKIとのそれぞれの2ショットも公開。事務所やジャンルを超えた20枚の投稿に、「愛が渋滞してる」「ケンティー沢山の人愛されているね」「愛に溢れてる男」などと反響が寄せられている。
【写真】豪華すぎ…豪華メンバーとのオフショット＆私服姿を公開した中島健人
同公演には、毎公演替わりのゲストコーナーがあり、ゲストとして登場したこっちのけんと、miletとの自撮り写真を掲載。また、幾田りら、GRAY・TAKURO、ハライチ・澤部佑、千鳥・ノブら豪華メンバーが来場した。事務所の後輩である、なにわ男子・道枝駿佑、ACEesの那須雄登と作間龍斗、安嶋秀生との5ショットも公開。
さらに、LAPONEエンタテインメントに所属するJO1・與那城奨と、BMSGに所属するMAZZEL・EIKIとのそれぞれの2ショットも公開。事務所やジャンルを超えた20枚の投稿に、「愛が渋滞してる」「ケンティー沢山の人愛されているね」「愛に溢れてる男」などと反響が寄せられている。