日本列島付近は、30日(金)にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。上空の寒気もかなり強く、北陸など日本海側では発達した雪雲が流れ込むおそれがあります。

石川県や福井県では29日(木)の夜遅くから30日(金)の未明にかけて特に雪の降り方が強まりそうです。大雪に注意、警戒が必要です。

29日(木)午後9時の予想天気図です。冬型の気圧配置になっていて、日本海の西部には等圧線が西側にふくらんだところがあります。この周辺で雪雲が発達するでしょう。

30日午前9時の予想天気図では、日本海の等圧線は縦にのび、その間隔が小さくなっています。北よりの風が日本海側では強まりそうです。

上空の寒気も非常に厳しくなりそうです。北陸の上空およそ1500メートルでは、29日の夜からは−12度程度になる見込みです。寒さが厳しく、雪の降り方もまた強まりそうです。

29日の雪と風の予想ですが、主に山陰から北陸、東北の日本海側、北海道で雪が降るでしょう。日本海で風が収束するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）により発達した雪雲は、西日本の日本海側や福井県にかかりそうです。石川県や福井県では29日夜のはじめごろから雪の降り方が強まりそうです。

30日(金)も、未明は近畿北部や福井県、石川県で雪の降り方が激しいところがありそうです。

山陰や近畿北部、北陸から東北の日本海側では、北西の風が強く一日を通して雪が降るでしょう。

【30日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 40センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 30センチ

石川県 山地 40センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

北陸では、29日から30日にかけて雪の降り方が強まりそうです。気温も低く、最低気温が氷点下の冬日が続きそうです。また、北よりの風が強まるでしょう。

31日(土)以降、冬型は若干緩みそうですが、それでも北陸では雪が降り続きそうです。

北陸地方では、30日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。すでに、これまでの雪で道路状況の悪いところは多くありますが、さらに積雪が増えるおそれがあります。

雪が積み重なることで雪崩のリスクが増すおそれもあります。

また、石川県では30日(金)に私立高校の一般入試が各校で行われます。寝ている間に雪が降り積もり、起きたときに積雪がかなり増えているところもあるでしょう。

試験会場へは時間に余裕をもって向かう、防寒対策をしっかりとるなどしてください。この先の気象の情報には十分注意をするようにしてください。