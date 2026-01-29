プロ野球・ロッテは29日、新外国人3選手含む5選手が28日に来日したことを発表しました。

来日したのはグレゴリー・ポランコ選手、サム・ロング投手、ホセ・カスティーヨ投手、チャリエル・ラドニー投手、スティベン・アセベド選手の5選手です。

2023年のホームラン王で今季NPB5年目のシーズンとなるポランコ選手は、昨季はケガの影響で7月にアメリカで手術。シーズンの大半をリハビリに費やしました。

ロング投手は昨季ロイヤルズで39試合にリリーフ登板するなど、メジャー通算162に登板。カスティーヨ投手はメジャー通算69試合出場で5勝5敗、15ホールド、防御率4.11をマークしています。

20歳のラドニー投手は育成選手として9日に契約、2025年シーズンはドミニカ共和国のサマーリーグであるタンパベイ・レイズ ドミニカ アカデミーでプレーしていました。

アセベド選手は2025年、育成選手として入団した23歳。7月に支配下選手に昇格しプロ野球初本塁打をマークしましが、今季は再び育成からのスタートとなります。

以下、選手コメント

▽グレゴリー・ポランコ

「また日本に戻ってくることができて嬉しいです。けがから回復し、チームの勝ちに貢献出来る状態です。今は100%の状態です。去年はけがでシーズン途中に離脱し自分にとって難しい一年でした。今年は自分の実力やパフォーマンスを示し、自分に何ができるのか、そしてチームにどう貢献できるのかを証明したいという強い気持ちでいます。今年は優勝しましょう。サイコー、パワー！頑張ります！」

▽サム・ロング

「家族とともに無事に日本に到着しました。マリーンズでプレーできることに、とても興奮しています。オフの間は良いトレーニングを行い準備をしっかりしてきました。シーズンの始まりを楽しみにしています！ファンの皆様、ご声援よろしくお願いします。一緒に優勝しましょう」

▽ホセ・カスティーヨ

「日本に来られて嬉しく思っています。チームに早く合流しファンの皆様にも会いたいです。どんな場面でもチームが必要としている場面で登板し勝ちに貢献したいです。僕の100%の力をファンの皆様にお見せして、いつもファンの皆様が喜んでいただけるような試合にします。ファンの皆様と戦い、優勝したいと思います」

▽チャリエル・ラドニー

「初めて日本に来られたことをとても嬉しく思います。今年1年間全力でプレーします。応援よろしくお願いします！」

▽スティベン・アセベド「今年も日本で野球ができることにとても興奮しています。そしてキャンプでファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。バモス！」