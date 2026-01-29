ユニクロ「UT」新作、ディズニー・ピクサー・SW・マーベルが大集合 『MAGIC FOR ALL ICONS』発売へ
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルのアイコニックキャラクターが集結した新コレクション『MAGIC FOR ALL ICONS』が、2月9日より発売される。
【写真】ユニクロ「UT」世代を超えて愛される名キャラ登場
本コレクションは、世代を超えて愛され続けるキャラクターたちの魅力を、印象的なポーズやロゴでさりげなく表現したデザインが特徴。シンプルながらも存在感のあるグラフィックで、着るたびにお気に入りのキャラクターとつながる楽しさを感じられるラインナップとなっている。
商品は、メンズTシャツ8柄（各1990円）と、キッズTシャツ6柄（各990円）を展開。全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで販売される。
さらに、店頭でリペアやリメイクサービスを行う「RE.UNIQLO STUDIO（リ・ユニクロ スタジオ）」では、ディズニーキャラクターの刺繍サービスも実施中。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックなどの人気キャラクターをモチーフにした全8種類の刺繍デザインから選ぶことができ、手持ちのユニクロ商品を自分好みにカスタマイズできる。
刺繍サービスの価格は1デザインにつき1000円で、RE.UNIQLO STUDIOを設置した全国18店舗で提供する。
【写真】ユニクロ「UT」世代を超えて愛される名キャラ登場
本コレクションは、世代を超えて愛され続けるキャラクターたちの魅力を、印象的なポーズやロゴでさりげなく表現したデザインが特徴。シンプルながらも存在感のあるグラフィックで、着るたびにお気に入りのキャラクターとつながる楽しさを感じられるラインナップとなっている。
さらに、店頭でリペアやリメイクサービスを行う「RE.UNIQLO STUDIO（リ・ユニクロ スタジオ）」では、ディズニーキャラクターの刺繍サービスも実施中。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックなどの人気キャラクターをモチーフにした全8種類の刺繍デザインから選ぶことができ、手持ちのユニクロ商品を自分好みにカスタマイズできる。
刺繍サービスの価格は1デザインにつき1000円で、RE.UNIQLO STUDIOを設置した全国18店舗で提供する。