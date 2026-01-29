フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）の同国代表ＦＷウスマヌ・デンベレの契約延長交渉が難航している。

スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」によると、２０２５年の世界最優秀選手賞「バロンドール」を獲得したデンベレは市場価値を高めている中、ＰＳＧに対して年俸６０００万ユーロ（約１０９億８０００万円）という「天文学的」な金額を要求し「クラブ経営陣との間に乗り越えられない亀裂を生み出している」という。

ＰＳＧとの契約は２０２８年夏までとなっている中、６月開幕の北中米Ｗ杯後となる夏の移籍市場に向けてサウジアラビアのクラブが獲得に興味を示しているが、同メディアは「デンベレは英国サッカー界で実力を発揮するためイングランド移籍を強く望んでいる」と指摘した。

中でも、エジプト代表ＦＷモハメド・サラーの後継者を探しているリバプールに移籍する可能性があるという。同メディアは「最近の成績不振によりチームに新鮮な血を注入する必要性が高まっている。サラーの後継者が急務となっており、２８歳のウインガーがチームに活力を与えるのに必要なスピードとドリブル能力を発揮するだろう」と伝えた。

その上で「リバプールはトップに返り咲くには最高の選手が必要だと認識しており現時点でバロンドール受賞者の彼（デンベレ）ほどの選手はいない。未来を見据えたイングランドのクラブは屈指の注目度を誇る移籍の準備を進める」と報道。今後の動向が気になるところだ。