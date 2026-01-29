【PlayStation for figmaPLUS】 受注期間：1月29日～3月18日 9月 発売予定 価格：5,500円

グッドスマイルカンパニーは、ミニチュアフィギュア「PlayStation for figmaPLUS」を9月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は5,500円。

本製品は、ソニーのゲーム機「PlayStation」シリーズから、ハード7種や、各コントローラー、メモリーカードを、「figma」の遊び方が広がる「figmaPLUS」シリーズで商品化したもの。

「PlayStation」「PlayStation 2」「PlayStation Portable」「PlayStation 3」「PlayStation Vita」「PlayStation 4」「PlayStation 5」の各ハードや、「メモリーカード（PS1）」「メモリーカード（PS2）」「PocketStation」「PocketStation（開き状態）」のメモリーカード、各コントローラーのほか、専用手首3種や各ソフト1点（「サルゲッチュ」、「ワンダと巨像」、「みんなのGOLF」、「FREEDOM WARS」、「トロともりもり」、「Bloodborne」、「アストロボット」）シールシートが用意されており、専用手首は各コントローラーを握ることができる。

「PlayStation for figmaPLUS」

仕様：ABS&PVC塗装済み スケール：ノンスケール シール付属

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Al Rights Reserved.

(C)1999 Sony Interactive Entertainment Inc. サルゲッチュ is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2005-2018 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C) Sony Computer Entertainment Inc.

(C)2014 Sony Computer Entertainment

(C)2015 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by FromSoftware, Inc.

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。