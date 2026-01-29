【スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）】 2月上旬 発売予定 価格：各935円

サンスター文具は、ステーショナリーグッズ「スティッキールはさみ TSUMAMUNO（ツマムノ）」を2月上旬に発売する。価格は各935円。

本商品は同社の誕生から15周年のスティック型携帯はさみ「スティッキール」シリーズより「ピンセット」と「はさみ」がひとつになったもの。

刃先がピンセット形状になっており、「ピンセット」と「はさみ」が一つになっているため、持ち替えることなくスムーズな作業が可能。本体はスライド式でキャップレス仕様。片手でも簡単に出し入れができ、コンパクトなサイズ感で、ペンケースやポーチにもすっきり収納できる。

刃先はピンセット形状、下部ははさみ形状の一体構造により、「つまむ」「切る」の作業ができ、指で触れると指紋や汚れがつきやすいステッカーやシールも、ピンセット部分を使えばきれいに剥がすことができる。コラージュやデコレーションなどの装飾やシール帳づくりなど、繊細な作業におすすめのアイテムとなっている。

