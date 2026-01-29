人気アイドルグループなにわ男子が1月28日、東京都内で行われた「スギ薬局50周年 新CM発表会」に登壇した。メンバー7人はスギ薬局の50周年のアンバサダーに就任。新曲「スキスギ」がCMソングとして採用され、新CMが2月2日より順次全国で放映開始される。

イベント冒頭、CDデビュー5周年に向けた意気込みやアンバサダーに就任した感想を聞かれたリーダーの大橋和也は、「僕たちも50周年…あ、50周年ちゃうわ！」といきなりの天然発言。メンバーはイスから立ち上がり、「50周年じゃない！5周年！」「盛りすぎ！」などと総ツッコミ。大橋は苦笑いしつつも、「スギ薬局さんも50周年ということで縁を感じている。スギ薬局の魅力を伝えられるように頑張りたい」とアピールした。

CM撮影時のエピソードについて聞かれた長尾謙杜は、「“楽しみスギ”ました。7人の楽しさが自然に出ていると思うし、すてきなCMが出来上がったと思う」とコメント。道枝駿佑は、「スギ薬局さんのメロディーをみんなで歌えたのがすごく楽しくて、印象に残っている」と振り返った。続けて、今回の新CMのために書き下ろした新曲「スキスギ」について高橋恭平は、「めちゃくちゃ明るくて、この曲を聞いて僕たちのこととスギ薬局さんのことを“好きスギ”になってくれたらうれしい」と紹介した。

イベントの終盤ではCMのフレーズ「〇〇“スギ”」をテーマにしたフリップトークを展開。「〇〇“スギ”て、『感謝を伝えたい人』」について聞かれた長尾は、「なにわ男子本気スギ」と回答。「忘年会のお支払いを、7人で本気のじゃんけんをして決めた。昨年は道枝さんがお支払いをした（笑）」と明かした。

司会から支払額を尋ねられた道枝は、「ちょっと言えないです」と言いつつも、「すき焼きに行ったんですけど、忘年会やし久しぶりやし、みんな本当にいっぱい食べるので、自分史上一番の食費だった」と告白。ただ、「メンバーに払えたのが誇らしかった」と満足げだった。

イベントの最後に西畑は、「スギ薬局さんみたいに50周年迎えられるようなグループでありたいのでこれからも応援していただきたい」と発表会を締めくくった。