２９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４８．９０ポイント（０．５４％）高の２７９７５．８１ポイントと７日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４３．１１ポイント（０．４５％）高の９５５５．３５ポイントと３日続伸した。売買代金は１７１９億５３９０万香港ドルに縮小している（２８日前場は１９６３億２６７０万香港ドル）。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国経済の持ち直しや、当局の景気支援策に対する期待感が引き続き支えだ。国内景気の下押し要因のひとつ、不動産不況の長期化に歯止めをかけるため、当局が本腰を入れつつある。現地メディアは２８日、中国当局がデベロッパー向けに、融資規制「三条紅線」（３本のレッドライン）を緩和したもようなどと伝えた。ただ、上値は限定的。ハンセン指数はこのところの連騰でおよそ４年半ぶりの高値水準を回復したばかりとあって、売り圧力も意識されている。安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国不動産の上げが目立つ。龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が５．６％高、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が４．３％高、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が３．９％高。指数構成銘柄以外では、中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が３４．２％高、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が２７．２％高、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が２５．６％高と値を上げた。

紙・パルプの銘柄群も物色される。玖龍紙業（２６８９／ＨＫ）が８．６％高、理文造紙（２３１４／ＨＫ）が５．６％高、山東晨鳴紙業集団（１８１２／ＨＫ）が４．８％高、恒安国際集団（１０４４／ＨＫ）が１．２％高で引けた。段ボール原紙メーカーの玖龍紙業については、中間決算の利益３倍見通しが材料視されている。

中国の銀行・保険セクターもしっかり。中国建設銀行（９３９／ＨＫ）と中国銀行（３９８８／ＨＫ）がそろって１．５％高、交通銀行（３３２８／ＨＫ）が１．３％高、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が１．９％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が１．６％高で前場取引を終えた。

半面、マカオ・カジノの銘柄は安い。金沙中国（１９２８／ＨＫ）が７．３％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が３．５％、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が２．１％、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。金沙中国に関しては、１０〜１２月期決算の１０％減益が売り材料視されている。

直近で上昇が目立っていた半導体セクターもさえさい。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．９％安、海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が３．３％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．９％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．８％安と値を下げた。そのほか、新興ＥＶ（電気自動車）なども売られ、ハンセン科技（テック）指数は０．７％逆行安している。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１０％安の４１４７．１５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、銀行・証券、自動車、インフラ関連なども売られた。半面、不動産は高い。保険、産金・非鉄、食品飲料も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）