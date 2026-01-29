菅生新樹“大和”、谷まりあ“さくら”の誘いに乗って… 29日放送『人は見た目じゃないと思ってた。』第4話【あらすじ】
テレビ東京の木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』（毎週木曜 深0：30〜深1：00 ※29日は深1：00〜）の第4話が29日、放送される。
【場面写真】いい雰囲気！見つめ合う菅生新樹＆谷まりあ
本作は「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。
日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。
女性向けファッション雑誌「月刊NOA」編集部に配属された石黒大和（菅生新樹）。第2話では、人は見た目じゃないと思っていた大和だったが、「月刊NOA」の専属モデル・さくら（谷まりあ）に一目惚れしてしまう。
第4話では、熱愛報道の渦中にいる人気モデル・さくらからの食事の誘いに、大和が焦る。気合いを入れて待つ大和の前に、すっぴんに上下ジャージ姿のさくらが現れる。
さくらの希望で大和行きつけの中華料理店へ向かい、よく飲み、大盛りの料理をおいしそうに食べる着飾らないさくらに、つい本音が出てしまう。翌日、NOA編集部に大混乱の衝撃ニュースが舞い込む。
