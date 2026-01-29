ドジャースの佐々木朗希投手（24）が29日、自身のインスタグラムを更新。ウエートトレーニングに励む姿を公開した。

佐々木はナイキのロングTシャツにニット帽をかぶり、バーベルを持ち上げる自身の姿を公開。バーベルの両端にはそれぞれ20キログラムの重りが付けられていた。

この投稿には「頑張って下さい」「がんばれ朗希」「すごい 思わず息止めて見てた・・笑顔が素敵なロキさん 応援してます」「世界一の投手への道、今年も応援してます！！！！」「筋トレで更にパワーアップお願いします」「強そう」などと反響が寄せられた。

佐々木はメジャー1年目の昨季、東京で行われたカブスとの開幕2戦目でメジャーデビュー。登板7試合目となった5月3日のブレーブス戦で5回3失点で待望の初勝利を挙げた。ただ、同月13日に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。約4カ月間の長期離脱を余儀なくされた。

メジャー復帰後はブルペンが不安定だったチーム事情もあり、救援に配置転換。レギュラーシーズンは10試合で1勝1敗、防御率4・46だったが、ポストシーズンではフィリーズとの地区シリーズ第4戦で3イニング完全救援と好リリーフを見せるなど“新守護神”として9試合に登板し、3セーブ、防御率0・84だった。

シーズン後、ロバーツ監督が佐々木について「先発に復帰する」と明言。今季は先発として調整を進めることとなった。