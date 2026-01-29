株式会社THINKフィットネスは29日、ゴールドジム女子硬式野球部の監督に元ヤクルト監督の小川淳司氏が就任することを発表しました。日本のプロ野球の監督経験者が、アマチュア女子野球チームの監督に就任することは史上初となります。

小川氏は1981年にヤクルトからドラフト4位指名で入団。現役引退後は二軍コーチや二軍監督を歴任し、2010年シーズン途中に一軍監督代行を務めると、翌2011年に正式に監督となりました。

監督としては2014年まで第一期、2018年から2019年までの第二期、合計6シーズンで指揮をとり、3度のAクラスに導きました。

また今回の発表によると、小川氏は女子硬式野球の発展のため、ボランティアで指導を引き受けることも明かされています。

小川氏は「この度ゴールドジム女子硬式野球部の監督を務めさせて頂くことになりました！初めての挑戦となり、未知の部分が多いですが、誠意を持って選手と接していきたいと思っています。そして選手としての技術向上と社会人としての成長の手助けができるよう頑張ってまいります！どうぞ宜しくお願い致します」と意気込みをつづりました。