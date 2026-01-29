放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

『豊臣兄弟！』銭50貫の褒美に歓喜した小一郎。一方〈現代の金額〉に換算して衝撃を受ける視聴者続出中

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は信長が認めた＜後継者＞をご紹介！

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

織田信忠

ーー信長の長男。信長から家督を譲られ、美濃・尾張を治めることに。本能寺の変の際に、父・信長とともに討たれる。



NHK『豊臣兄弟！』

＜小関裕太さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

まず大河ドラマに出演する方々の一員に初めてなれることが嬉しかったです。

小学生の頃、NHKの子供番組「天才てれびくんMAX」に出演していて、僕たちが使うリハーサル室が朝ドラと大河ドラマのリハーサル室と並んでいて「いつか参加してみたい」と大人たちに憧れを持っていました。

あの時の憧れが叶うことが幸せです。

そしてそれが『豊臣兄弟！』への参加ということも嬉しかったです。戦国時代は様々ある時代のなかでも特に複雑に絡んだ愛や憎しみがあり、裏切り裏切られながら「生き抜く」強さ・儚さ・美しさが詰まっています。

出演する方々とのお芝居も本当に楽しみで、熱いぶつかり合いにワクワクしています。

■演じるうえでの意気込みを教えてください。

「本番、用意スタート」の瞬間は今まで感じたことのない高揚感を感じました。

10代の頃ご一緒した衣裳さんが誂えて下さったお着物を纏い、重厚感のあるセットの中、織田信忠として役を生き始める瞬間。小学生の頃の憧れが実った瞬間。「はじまる」という幸せを感じました。

今回『豊臣兄弟！』では題名の通り「兄弟」が描かれており、私の演じる織田信忠についても兄弟が描かれていきます。

父の織田信長が兄弟との争いを経て家督を継いだ事実の中、息子である信忠は兄弟とどう接してきたのか。家督を継いでからの兄弟関係はどうなっていくのか。

ぜひご注目いただきたいです。

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

