【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 「冬の装い」に関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、情緒的な言葉からファッションに関わる言葉までミックスしました。パズルを埋めるような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。
□□がれ
ぼ□□ーと
□□やがい
ろし□□っき
ヒント：冬に人気のモコモコしたコートの名前が入っています
▼解説
それぞれの言葉に「あこ」を入れると、次のようになります。
・あこがれ（憧れ）
・ぼあこーと（ボアコート）
・あこやがい（アコヤガイ）
・ろしあこっき（ロシア国旗）
「憧れ」や「アコヤガイ」といった日本語の中に、カタカナ語がベースの「ボアコート」や、国名の一部が含まれる「ロシア国旗」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「あこ」という響きでも、言葉の構成によって全く違う役割を果たしているのが、日本語のパズルとしての魅力ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
