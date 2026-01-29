LiSAが、新曲「SWEET MAGIC」を2月6日に配信リリースする。

（関連：【映像あり】LiSA、新曲「SWEET MAGIC」使用のNutella®のWeb CM）

同楽曲は、4月15日にリリースされるフルアルバム『LACE UP』からの先行配信楽曲。15周年企画の1つとして公式アンバサダーを務める『Nutella®（ヌテラ）』のWeb CMソングで、LiSAがかねてよりファンと公言してきたGLIM SPANKYが書き下ろした楽曲となっている。

LiSAがGLIM SPANKYの2人と何度もディスカッションを重ねて制作を行い、GLIM SPANKYなりの視点でキュートでかっこいい、挑戦し続けるLiSAのイメージと甘いものを掛け合わせたストーリーを描いている。骨太かつアダルトなガレージロックサウンドにLiSAの歌声が絶妙にマッチする、LiSAのディスコグラフィを新たに更新できるような楽曲に仕上がった。

また、同楽曲は現在公開されているWEB CMでも一部を視聴可能。さらに、Apple MusicとSpotifyではプリアド／プリセーブが開始している。

＜GLIM SPANKY 松尾レミ コメント＞

キュートでかっこよくて、いつも挑戦しているLiSAさんと甘いものを掛け合わせたストーリーを描きました。頑張る日々には、甘い魔法が必要！ただほんわかスウィートもいいけど、今回はヌテラのようにエネルギーの高い刺激的な曲ができました。ぜひ、ライブでも楽しんでほしいです！

＜LiSA コメント＞

ずっと大好きなGLIM SPANKYさんに、「SWEET MAGIC」という楽曲を授けていただきました。実はこの曲、数年前からレミさんと亀本さんと一緒に、ねりねり大切に温めてきたもの。何度も言葉を交わしながら、トロトロになるまで制作していただいた、甘くて刺激的な一曲です。そして、ずっとずっと大好きな「nutella」のWeb CMソングにもなっています。“好き”と“好き”が混ざり合って生まれた、甘くとろける魔法。「SWEET MAGIC」で目覚めた世界中のあなたが、あなた自身のストーリーを楽しんでいけますように。今日もいい日だっ。

（文＝リアルサウンド編集部）