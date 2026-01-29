ラグビーのNTTリーグワン2部、九州（九州電力）は29日、環太平洋大のエズラ・パウロ（22）の加入が決まったと発表した。ポジションはCTB。

175センチ、93キロのパウロは、オーストラリア出身。エッピングボーイズ高で2021年度オーストラリア高校代表に選ばれた。翌年、環太平洋大に進学。パウロはクラブを通じ「良い仲間たちと素晴らしいコーチ陣と共に、自身が良い挑戦ができることにワクワクしています」などとコメントした。

クラブは今季中のプレーも想定し、大学生の出場を認める「アーリーエントリー」の登録に向けて手続きを進めている。

エズラ・パウロの加入コメント（全文）

「九州電力キューデンヴォルテクスに入団できることに感謝しています。とても光栄なことだと思っています。良い仲間たちと素晴らしいコーチ陣と共に、自身が良い挑戦ができることにワクワクしています。

このチームは、速いペースでとてもアタックにフォーカスしている、エキサイティングなスタイルのラグビーをしている印象がありました。そのラグビーに是非とも自分が加わりたいと思っていました。

自分の強みは、両手でボールを持って色々な選択肢をプレーで表現することです。」