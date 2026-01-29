¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×½Ð±é¤Î¥Ð¥¤¥¯½÷»Ò½÷Í¥¡ÄàÂçÃÀá¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»Ø½Ð¿ðµ®¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤°¤¤¡×
¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç
¡¡¥Ð¥¤¥¯¤È¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢½÷Í¥¤Î»Ø½Ð¿ðµ®(31)¤¬ºÇ¿·¤Îà¥µ¥¦¥Ê¥³¡¼¥Çá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òË¬Ìä¤·¤¿»Ø½Ð¡£¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥¦¥ÊÃå¤Ë¹õ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥ê¥à¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¤¡×¡Ö±ð¤Ã¤Ý¤µ¤â²Ä°¦¤¤¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»Ø½Ð¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Netflix¤Î¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢SNS¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤äÁ´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òË¬¤Í¤¿ÂÎ¸³µ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£