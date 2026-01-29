¡Ö¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¿´Ãæ¡×¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤Æ¡×à²»³Ú³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤¬90ºÐ¤Ë¡ªÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¤ª¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö100ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡×
Ä¹Þ¼¹ä¤ÎºÊ¤¬Â´¼÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡1960Ç¯Âå¤«¤éÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëàÆüËÜ²»³Ú³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Çºî»ì²È¤ÎÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤¬90ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(69)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(70)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö90¡ª¡ªÀ¨¤¤¡¢¡¢ÂçÂæ¤Ë¾è¤é¤ì¤¿¡ªÀ¨¤¤¡¢¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÊú¤¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼ê»æ¤È¹Í¤¨È´¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¡¢¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÆâ½ï¡£¾Ð¡Ë¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¡¢¤È½ñ¤Åº¤¨¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅòÀî¤Î90ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£»ÖÊæÈþ¤¬¸ª¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡90ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅòÀî¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ª¡ª¤ª¼ã¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö90¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¸¤À¸¤¤µ¤ì¤¿90Âå¤ÎÊý¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÅòÀîÀèÀ¸ ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö100ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅòÀî¤Ï1960Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥ºÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¸¥ªDJ¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢ºî»ì²È¤È¤·¤Æ60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ç¤ÊÂåÉ½ºî¤Ï¡ÖÎÞ¤ÎÂÀÍÛ¡×¡Ö¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡×¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¿´Ãæ¡×¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤Æ¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£