¡¡½÷Í¥¤Î°æ¾å¿¿±û(39)¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë(37)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤ÎàÊ¿À®¤Î³ØÀ¸á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ËÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¸µÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬»÷¹ç¤¦¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤ÎËüµ¨»Ò(#°æ¾å¿¿±û)&Âç³ØÀ¸¤Î·½²ð(#À¥¸Í¹¯»Ë)¡¡¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î²Ä°¦¤¤¤Õ¤¿¤ê¤ÎàºÆ²ñá¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ë¼ã¡¹¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡¡Ê¿À®É÷¤Î¼ã¼Ô¤ò±é¤¸¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ê¿À®¤Ç²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÊ¿À®¤ÎÂç³ØÀ¸¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤È¤«¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö20ÂåÁ°È¾¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö°ãÏÂ´¶Ìµ¤µ²á¤®¥£¥£¥£¥Ã¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£