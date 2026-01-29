◆テニス ▽全豪オープンテニス第１２日（２９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２９日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（東海理化）が、順当に４強入りだ。東京パラリンピック同種目銀メダルで世界ランキング１２位のトム・エフベリンク（オランダ）に６−４、６−４で勝ち、準決勝ではダブルスのペアで、同４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）と対戦する。

相手のサーブと、調子がいいリターンに、小田は少し手こずった。第２セットは０−３でのスタートで、「やばいという感じはあった。０−４までなると、巻き返すのに時間がかかる」。ここでエンジンをかけ直し、「ひやひやはしていない。負けるとも思っていない。相手を超えていこう」と、４ゲームを連取し勝負はあった。

これで準決勝進出だ。「「自分の中では８（強）から４（強）の間が切り替え。一気にレベルが上がる」と気を引き締める。次戦は、昨年全米決勝でフルセットの死闘を戦ったフェルナンデスだ。ダブルスのペアでもあり、お互いに手の内を知り尽くした相手だけに「明日からが本番」だ。

２年ぶりの優勝に残り２勝。もし栄冠を手にすれば、昨年の全仏からウィンブルドン、全米、そして全豪と、年をまたいで４大大会連続制覇となる。これも、過去、男子シングルスでは、国枝慎吾が、２０２１年全米から２０２２年ウィンブルドンまで成し遂げただけの偉業だ。史上２人目の４大大会連続全制覇に向け、小田が臨戦態勢に入った。