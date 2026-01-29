【初心者必見】四柱推命を活かすなら知っておきたい「四つの柱」が持つ重要性【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

生まれにまつわる「四つの柱」が鍵

生まれの４項目が自分の柱となる

「四つの柱で宿命・運命を推し量る」と書くように、四柱推命は生まれた年、月、日、時を四つの柱に見立て、運命を占う（推し量る）ものです。四つの柱をそれぞれ年柱（ねんちゅう）、月柱（げっちゅう）、日柱（にっちゅう）、時柱（じちゅう）といいます。

日本では、出生時間がわからないという人も多いため、時柱を除外し、「三柱推命」で占う傾向が多く見られます。しかし、中国の四柱推命では、年、月、日、時の四柱すべてそろうことが必須とされています。四柱がそろわないと、全体を把握できず、的中率も変わってきます。

出生時間がどうしてもわからない場合は、おおよそのあたりをつけて占うことができます。書籍44ページで詳しく紹介していますので参考にしてみてください。もしこの方法でも見当がつけられない場合は、三柱で見立てても大丈夫ですが、本来より精度の低い鑑定となります。

なお、本書は初心者向けの入門書であるため、生まれた日の「日柱」を主眼に読み解くように構成しています。出生時間がわからなくても、ある程度の性格、才能や適職、恋愛の傾向などがわかるようにしていますのでご安心ください。

年・月・日・時の四つの柱でみる占い

四柱は自分の土台のようなもの。土台を知った上で、人生を描くことができる。理想の家を建てるためには、まず土台が必要なことと同じ。

この四つの柱で宿命・運命を推し量るのが四柱推命

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん