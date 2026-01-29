大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故について危険運転が認められなかった控訴審判決を不服として遺族は29日、最高裁への上告を求め、およそ7万人分の署名を福岡高検に提出しました。

署名を提出する遺族（29日）

2021年大分市大在の県道交差点で右折車を運転していた小柳憲さんが時速194キロで直進してきた車と衝突し亡くなりました。

当時19歳の男が危険運転致死の罪に問われています。

福岡高裁は1月22日「進行制御が困難な高速度だとは認められない」などとして危険運転を認めた一審判決を破棄し過失運転致死罪を適用。

被告に懲役4年6か月の判決を言い渡しました。

署名を提出する遺族（29日）

判決後、遺族は上告を求めるオンライン署名を実施。

集まった7万254人分の署名をさきほど福岡高検に提出しました。

遺族は「一審の裁判員裁判で出された判決は、警察と地検が長きに渡り捜査を尽くしてくれたものをもとに国民の判断が加えられたものでした。控訴審は全ての捜査を否定し、国民の社会的一般的常識とはかけ離れた判決と言えます。今回、この判決は遺族や関係者だけではく国民も到底納得できるものではないという7万人の国民の声と共に上告を求めていきたい」とコメントしています。

その後開かれた会見で遺族側は、高検側から署名提出に対し「真摯に重く受け止める」と回答があったことを明らかにしました。