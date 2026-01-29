大分県大分市の中学校の生徒が別の生徒に暴力を振るう動画がSNS上で拡散された問題についてです。

発覚後、28日初めて、市の教育委員会会議が開かれ、ここまでの調査でわかった問題などが報告されました。

この問題は2025年7月に大分市立の中学校の校舎内などで撮影された生徒が別の生徒に対して暴力をふるう動画がSNS上で拡散したものです。

あわせて3本の動画が確認されていて、市教委は生徒の行為が「いじめの重大事態」にあたると認定しています。

問題発覚後、28日初めて市の教育委員会会議が開かれ、これまでの調査でわかったことが報告されました。

◆大分市教育委員会児童生徒支援課平田敬二 課長

「3本目のことについては把握して指導をしていたが、なかなか1本目、2本目の把握にはつながっていない」

1本の動画についてはSNSで拡散する前の段階で学校側は把握していましたが、「生徒同士のけんか」ととらえ、市教委に報告していませんでした。

委員からは再発防止策についての質問などが出ていました。

◆大分市教育委員会児童生徒支援課平田敬二 課長

「校内の指導体制を見直して、子供から声が出しやすい状況を作っていくというところが一つ大事」

大分市教育委員会では今後、第三者委員会を立ち上げてさらに詳しく調査することにしています。