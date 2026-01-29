寺尾聰＆高田純次＆石原良純、『徹子の部屋』50周年を祝福！昭和テレビ界のエピソードが満載

2026年2月に放送50周年を迎える『徹子の部屋』。

そんな前人未踏の節目を記念して、2月1日（日）に豪華4時間スペシャル『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送される。

すでにSnow Man・目黒蓮、明石家さんま＆笑福亭鶴瓶、浅田舞＆真央、宮沢りえ、平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子、小泉孝太郎＆高嶋ちさ子＆藤森慎吾といったVIPゲストが発表されているなか、ゲスト解禁第5報が到着。

『ザ・ベストテン』時代から黒柳徹子と交流がある寺尾聰、そして『徹子＆純次＆良純の世界笑撃映像の会』で黒柳と共演している高田純次と石原良純が連れ立ってやって来る。

同い年だという高田と寺尾はゴルフ番組の海外ロケをきっかけに仲良くなり、寺尾と良純は「石原プロモーション」の先輩後輩という間柄。

そして高田と良純は『世界笑撃映像の会』はもちろん、これまでもさまざまな番組で共演してきた仲だ。

この豪華な組み合わせに、黒柳も「スゴ〜イ！」と大喜びする。

今回は、『徹子の部屋』の映像だけでなく、3人の若かりし頃の秘蔵VTRも紹介。

トークのあちこちでボケる高田に、黒柳は「ねえ、それ本当のこと？あなたしょっちゅうウソを言うから、どれが本当かわからないわ（笑）」と疑って…。

さらに良純は、俳優デビュー作の映画『凶弾』（1982年）の映像を蔵出しされて大照れ。叔父・石原裕次郎さんの自宅で初めて寺尾に対面したときのド緊張エピソードも激白する。

この寺尾聰×高田純次×石原良純によるイケオジブロックは、昭和のテレビ界のマル秘エピソードが満載となっている。