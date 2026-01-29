「めっちゃかわいい」「お綺麗すぎます」日本代表MF守田英正がモデル妻の誕生日を祝福
スポルティングの日本代表MF守田英正が29日に自身のX(@mrt_510)を更新し、妻でモデルの藤阪れいなさんの誕生日を祝福した。
守田は同日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節アスレティック・ビルバオ戦(○3-2)で途中出場。7位での決勝トーナメント進出に貢献した。
試合後に守田は「1月28日は妻の誕生日」と綴り、カメラに笑顔を向ける藤阪さんの写真を投稿。さらに「スポルティングとしても歴史的な日になった。おめでたい日」と続け、「こういう試合で当たり前に得点をして、おめでとうって格好つけられる選手だったらなと思う。雑草は雑草なりに頑張るしかないな。毎日ありがとう。ラスト20代謳歌してください。誕生日おめでとう」とメッセージを送っている。
ファンからは「奥さまお誕生日おめでとうございます」「素敵な夫婦すぎて眩しいです」「奥さまへの愛もプレーも一流すぎる…!」「守田選手は本当にかっこいい」「めっちゃかわいい笑顔ー守田さんが撮影したのかな」「お綺麗すぎます」と称賛の声などが上がった。
守田は同日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節アスレティック・ビルバオ戦(○3-2)で途中出場。7位での決勝トーナメント進出に貢献した。
試合後に守田は「1月28日は妻の誕生日」と綴り、カメラに笑顔を向ける藤阪さんの写真を投稿。さらに「スポルティングとしても歴史的な日になった。おめでたい日」と続け、「こういう試合で当たり前に得点をして、おめでとうって格好つけられる選手だったらなと思う。雑草は雑草なりに頑張るしかないな。毎日ありがとう。ラスト20代謳歌してください。誕生日おめでとう」とメッセージを送っている。
1月28日は妻の誕生日。スポルティングとしても歴史的な日になった。おめでたい日。こういう試合で当たり前に得点をして、おめでとうって格好つけられる選手だったらなと思う。雑草は雑草なりに頑張るしかないな。毎日ありがとう。ラスト20代謳歌してください。誕生日おめでとう pic.twitter.com/kNcDfPKl7M— Hidemasa Morita/守田英正 (@mrt_510) January 29, 2026
この投稿をInstagramで見る