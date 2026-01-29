1月28日は妻の誕生日。スポルティングとしても歴史的な日になった。おめでたい日。こういう試合で当たり前に得点をして、おめでとうって格好つけられる選手だったらなと思う。雑草は雑草なりに頑張るしかないな。毎日ありがとう。ラスト20代謳歌してください。誕生日おめでとう pic.twitter.com/kNcDfPKl7M