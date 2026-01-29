　福島ユナイテッドFCは29日、2026特別シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。

　キャプテンは昨季に続いてMF針谷岳晃(27)が務める。副キャプテンは川崎フロンターレから加入したGKチョン・ソンリョン(41)、DF安在達弥(29)、DF當麻颯(23)に決定した。

以下、クラブ発表コメント

■針谷岳晃

「引き続き、キャプテンを務めさせていただくこととなりました。

昨シーズンは、はじめてキャプテンを務め、これまでに経験したことのない責任や重圧を感じました。その経験したことを活かして、より厳しく、ピッチ内外で先頭に立ってチームを引っ張っていきたいと思います。

チームメートやスタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業のみなさまで1つになって、目標としているJ2昇格、J3優勝を達成できるよう、まずは百年構想リーグで自分達の特徴を押し出し、勝利を重ねて2026/27シーズンにつなげていきます。

福島ユナイテッドFCの新たな歴史をみんなで作りましょう。」

■チョン・ソンリョン

「副キャプテンという大事な役割を任せていただいたからには、より一層の覚悟を固め、チームの勝利に貢献できるよう成長していきます。

年齢に関係なく、要求し合い、相談しながらキャプテンを支えていきます。」

■安在達弥

「キャプテンを全力で支え、ピッチ内外でチームをまとめながら、勝利に貢献できるよう責任を持って副キャプテンを務めていきたいと思います。

クラブの目標達成のため、日々の積み重ねを大切にし、常に高い基準で自分自身と向き合います。

引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。」

■當麻颯

「目標達成のために、キャプテンを支え、チームを引っ張る意識と覚悟を持って、副キャプテンを務めます。熱いご声援をよろしくお願いします。」