騒音トラブルが生んだ凶悪犯「社会から隔離すべき」　隣人に熱した油かけ全治6週間のやけど負わせた60代男に懲役5年【韓国】

騒音問題で訪ねてきた近隣住民に対し、熱した食用油をかけてやけどを負わせた60代の男の刑が、控訴審で大幅に重くなった。

1月28日、韓国の法曹関係者によると、大田（テジョン）地裁・第2-3刑事部（キム・ジンウン部長判事）は、特殊傷害および特殊脅迫の罪で起訴されたA氏の宣告公判で、懲役3年とした一審判決を破棄し、懲役5年を言い渡した。

A氏は昨年7月、騒音を聞いて訪ねてきた近隣住民のB氏に対し、暴言を浴びせたうえで沸騰した食用油をかけ、全治約6週間に相当するやけどを負わせた疑いを持たれている。当時、廊下にいた別の住民C氏を凶器で脅した疑いも併せて適用された。

捜査の結果、A氏は平素から下の階で発生する騒音に不満を抱いていたことがわかった。事件当日、A氏は自宅の中扉を強く開閉して騒音を発生させており、B氏はその音の原因を確かめようとしてA氏の自宅を訪れたところ、被害に遭った。

一審では、A氏の犯行の悪質性が高いことや、被害者の傷害が重いことなどを理由に、懲役3年が言い渡されていた。しかし、控訴審では「量刑が軽すぎる」とする検察側の主張が認められた。

控訴審裁判部は「階間騒音に腹を立てたという理由だけで、相手が本当に騒音を出した人物かどうかも確認せず、無差別に本件犯行に及んだ」と指摘し、「被害者はただ事情を確認しに行っただけだったにもかかわらず被害に遭ったが、被告は被害者のせいにして真摯に反省しておらず、被害弁償もしていない」と非難した。

さらに、「過去に特殊傷害罪で実刑判決を受けた前歴があることを踏まえると、些細な理由で怒り、危険な物で他人に危害を加える傾向がうかがえる」とし、「長期間にわたり社会から隔離する必要があると判断される」と判示した。

