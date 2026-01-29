29日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、2月21日（土）、22日（日）にシゲトーアリーナ岡山で行われる第11節NECレッドロケッツ川崎戦を、トライフープ岡山と同日開催で行うことをクラブ公式サイトで発表した。

トライフープ岡山は、岡山シーガルズと同じく岡山県を拠点に活動する男子バスケットボールチームで、現在はB3リーグに所属している。なお、2025年11月には第1弾の同日開催が行われていた。当日トライフープ岡山は、徳島県をホームタウンとする徳島ガンバロウズとの対戦を予定している。

また、今回の同日開催にあたって、岡山シーガルズの試合を観戦した人をトライフープ岡山の試合へ無料招待する企画が行われる。無料招待はチケットの席種や有料・無料を問わず、岡山シーガルズ vs NEC川崎のチケット保持者が対象となり、トライフープ岡山の試合を2階自由席で観戦できるとのことだ。

競技は違えど、スポーツを通して地域を盛り上げる両チーム。当日は両チームの熱気を間近で感じられる1日となりそうだ。