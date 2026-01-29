お笑いコンビ・ウエストランドが２９日、都内で行われた「『だから、晴れの国』レアいちごが主役！特製晴苺パフェお披露目『岡山県ＰＲ記者発表会』」に出席した。

ともに岡山出身で、昨年１０月から「おかやま晴れの国大使」を務めているが、井口浩之は就任式をインフルエンザで欠席し、大使としてはこの日が初イベントに。だが実は、この日の直前までも再びインフルエンザにかかる悲劇に見舞われ「なんなんでしょうね、ここに呼ばれる度。なんとか間に合って良かった」と復帰できたことに安堵の表情。

また、この日まで声を発さずに生活していたといい「今日の今日までしゃべってなかったから、正直声が出るかどうかも分かってなかった。家族もいないから、家でひと言もしゃべってないんだから何日間も！。声出て良かったよ！」と思わずぼやいていた。

相方の河本太も「よかった本当に。また一人で出るとこだった」と苦笑い。「皆さんがっかりするでしょ、また僕一人だったら。僕が一番ほっとしてますからね」と自虐まじりに語った。

この日はその大使の座をかけて、岡山出身のインフルエンサー・りーちむとダンス対決を行った。改めてコンビがそろって出席できたことに話が及び、井口から「僕がいなかったらどうですか？」と問われたりーちむは「多分やばかったんじゃないかと思います」と想像。河本は「やばいですよそりゃ」と返答し、井口も「よくお分かりで」と反応していた。