「勝利の女神：NIKKE」とZOZOTOWNがコラボ。描き下ろしイラストを使用したアイテムが2月2日より受注開始
ZOZOは、「勝利の女神：NIKKE」とのコラボレーション企画「勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026」アイテムをZOZOTOWN限定で2月2日より受注を開始する。
「勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026」ではエマ・ウンファ・ティア・ナガのイラストを使用したルームウェアやTシャツなど、全7型のアイテムが展開する。イラストは、イラストレーターのしゅがお氏の描き下ろしデザインで、“パジャマ”をコンセプトにしたオリジナル衣装のキャラクターが描かれている。
□「勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026」のページ
商品ラインナップ
・勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 Tシャツ（9種展開）：5,500円（税込）
・勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 フーディ（4種展開）：8,800円（税込）
・勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 Tシャツ＋フーディセット(クリアカード1枚付き)（8種展開）：14,300円（税込）
・勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 ルームウェア（2種展開）：9,350円（税込）
・勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 アクリルブロック：3,850円（税込）
・勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 グッズセット（4種展開）：3,300円（税込）
・勝利の女神：NIKKE × ZOZOTOWN in Winter 2026 ビッグクッション（4種展開）：13,860円（税込）
(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.