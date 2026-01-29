【Zenless Live 2026 - Signal Lost DJ Live -】 開催日程：3月9日・10日 開催場所：豊洲PIT

TRIBALCON.は、音楽イベント「Zenless Live 2026 - Signal Lost DJ Live -」公式グッズの事前予約を通販サイト「NIGHT HIKE Official Store」にて開始した。

HoYoverseのアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」として日本初となる公式音楽イベント「Zenless Live 2026」。同作のオフィシャルDJを務める乙さんのほか、日本国内のDJやシンガーが出演し、特別ライブを披露する。今回は公式グッズの事前予約が開始となった。

グッズには、同作に登場する新陣営「妄想エンジェル」をモチーフにしたアイテムが多数登場。ユニフォームTシャツやぬいぐるみキーホルダー、アクリルスタンドのほか、モーソーキラキラうちわ、ペンライトといったライブ定番のグッズもラインナップされている。

これらのグッズは2月下旬より順次発送予定。10,000円以上購入すると「限定ステッカーセット」が1点プレゼントされる。

□NIGHT HIKE Official Store「『Zenless Live 2026 - Signal Lost DJ Live -』公式グッズ」の特設ページ

ぬいぐるみキーホルダー（各2,500円）

ペンライト（3,800円）

モーソーキラキラうちわ（800円）

チアスカーフ（1,800円）

缶バッジ（全7種ランダム、1個700円）

アクリルスタンド（1,800円）

ユニフォームTシャツ（4,500円）

(C)COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

