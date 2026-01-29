日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38歳）が、1月29日に公開された「ZIP！」公式SNSの動画に登場。番組の天気コーナーに生出演したレインボーとのアフタートークを行い、二人に対しそれぞれ「つやつやですね！」「大きいです！」と感想を伝えた。



この日の「ZIP！」の天気コーナーには、レインボーの二人がVネックのTシャツ1枚という薄着で出演。その後のアフタートークでは、衣装を整えた二人が改めてスタジオに登場した。



水卜アナは「今日は朝から、超！身体を張ったお天気リポート、ありがとうございます」と感謝し、スタジオで対面できたことを喜ぶ。水卜アナは池田直人に「（肌が）つやつやですね！」と語りかけ、ジャンボたかおには「（身体が）大きいです！なんか頼りたくなります」と、それぞれの印象を伝えた。