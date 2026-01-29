全豪オープン

テニスの4大大会・全豪オープン（OP）で、視聴者に衝撃を与えた一打が話題だ。24日の男子シングルス3回戦。大会公式SNSも「見ているけど信じられない」などと紹介し、日本ファンからは漫画で登場する技を連想する声も上がった。

ベン・シェルトン（米国）とバレンティン・バチェロット（モナコ）の第1セット、3-3で迎えた第7ゲームだ。相手のサーブを打ち返したバチェロット。ボールはネット横を通過し、カーブを描くようにしてコート内に戻った。驚きの軌道で、打った本人も笑顔を浮かべていた。

全豪オープン公式Xは「見ているけど信じられない。バレンティン・バチェロットのこのリターンは衝撃だった」などと紹介。海外ファンからも「とんでもないスピンだ」「これは記憶に残るな」「このリターンは違法だろ」「テニスの王子様に出てきそうだ」などと驚きの声を上げた。

日本のXユーザーからも人気漫画「テニスの王子様」を想像する声が少なくない。特に海堂薫の“スネイク”と重なったのか「いくらなんでも曲げすぎだろ……」「リアルブーメランスネイクだ〜！」「何をどう打ったらあんなに曲がるんだ」「やはりテニプリはノンフィクション」「頭にバンダナを巻いた中学生の顔が……」などとコメントが相次いだ。

話題になったバチェロットだが、試合は0-3（4-6、4-6、6-7）で敗れた。



（THE ANSWER編集部）