寺尾聰＆高田純次＆石原良純、『徹子の部屋』50周年SP登場 初登場時に寺尾の手が絆創膏だらけだった仰天理由告白
寺尾聰、高田純次、石原良純が、2月1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演することが決定した。
【画像】豪華出演者がずらり！『徹子の部屋』50周年SPゲスト一覧
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
同い年だという高田と寺尾は、ゴルフ番組の海外ロケをきっかけに仲良くなり、寺尾と石原は『石原プロモーション』の先輩後輩という間柄。そして高田と石原は『世界笑撃映像の会』はもちろん、これまでもさまざまな番組で共演してきた仲。この豪華な組み合わせに、黒柳も「スゴ〜イ！」と大喜び。
それぞれ『徹子の部屋』初登場のVTRを振り返り、3人とも「うわ〜っ！」などと大興奮。初登場時、寺尾の手が絆創膏だらけだった仰天理由とは。
今回は、『徹子の部屋』映像だけでなく、3人の若かりし頃の秘蔵VTRも紹介。トークのあちこちでボケまくる高田に、黒柳は「ねえ、それ本当のこと？あなたしょっちゅうウソを言うから、どれが本当かわからないわ（笑）」と疑いまくる。さらに石原は、俳優デビュー作の映画『凶弾』（1982年）の映像を蔵出しされて大照れ。さらに、叔父・石原裕次郎さんの自宅で初めて寺尾に対面したときのド緊張エピソードも激白する。
【画像】豪華出演者がずらり！『徹子の部屋』50周年SPゲスト一覧
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
それぞれ『徹子の部屋』初登場のVTRを振り返り、3人とも「うわ〜っ！」などと大興奮。初登場時、寺尾の手が絆創膏だらけだった仰天理由とは。
今回は、『徹子の部屋』映像だけでなく、3人の若かりし頃の秘蔵VTRも紹介。トークのあちこちでボケまくる高田に、黒柳は「ねえ、それ本当のこと？あなたしょっちゅうウソを言うから、どれが本当かわからないわ（笑）」と疑いまくる。さらに石原は、俳優デビュー作の映画『凶弾』（1982年）の映像を蔵出しされて大照れ。さらに、叔父・石原裕次郎さんの自宅で初めて寺尾に対面したときのド緊張エピソードも激白する。