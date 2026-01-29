「キリンが座って休んでいる」動物園スタッフが激写 オフショット投稿に「とてもレア」「折りたたんでます！」
広島県にある福山市立動物園が、29日までに公式Xを更新。キリンが座った姿を公開した。
【写真】「座って休んでいる」キリンのオフショット
動物園スタッフの投稿で「ついに！ついに！ #キリン が座って休んでいるところを帰り際に見ることができました！」とコメント。「なかなかお目にかかれず気長に待ち望んでいたのです」としみじみつづり、「長い足が折り畳まれて見えなくなった姿がかわいいポイントです」と魅力を伝えた。
2枚の写真を公開しており、アミメキリンが藁の上に座って休んでいるような姿が収められている。この投稿に「すご〜い。ここまで藁に隠れているのは見たことないです」「わ〜長いおみ足折りたたんでます！」「藁の中にスッポリ可愛い！」「とてもレアです」「キリンさんって、ショートスリーパーなんですよね」「なんかキリンじゃなくなってる笑」など、さまざまなコメントが集まった。
同園は、広島県の東部に位置する。公式SNSでは、園のスタッフが様々な動物たちの情報を発信している。
