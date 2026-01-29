わんことの再会動画が失敗！？思わず笑ってしまう一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で57万2000回再生を突破し、「思っていたのと違うw」「大声で笑ったｗｗ」「かわいい&おもしろい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰宅時『犬との再会の様子』を撮影しようとドアを開けた瞬間…思っていたのと違う光景】

犬との再会の様子を撮りたくて…

Instagramアカウント「yamada_fuji_」の投稿主さんは、豆柴の『富士』くんの可愛い姿を紹介しています。富士くんは、おじいちゃんとおばあちゃんが飼っているわんこなのだそう。今回は、富士くんが「お出迎え」をする様子を撮影しに行ったといいます。

SNSでは、尻尾を振りながら全力でお出迎えするわんこの姿がたびたび人気となります。投稿主さんも、そんな一幕を期待して玄関を開けましたが…。そこにいたのは、なんとおじいちゃん！！まったく想定外の光景に、投稿主さんは思わず大爆笑してしまったそうです。

微笑ましい光景にホッコリ♡

おじいちゃんは、玄関に座って作業中でした。「どうした？」とばかりにキョトンと投稿主さんを見つめるおじいちゃん…。背後から富士くんが登場して出迎えてくれましたが、おじいちゃんのインパクトが強すぎてハイライトとはならなかったといいます。

「思ってたのと違う！！」と叫ぶ投稿主さんの意図を察したのか、「アップ、アップ」と煽るおじいちゃん。富士くんのお出迎えの代わりに、家族の微笑ましい一幕が撮影できたのではないでしょうか♡

この投稿には、「おじいちゃんが先かぁい！！」「開けた瞬間のおじいちゃん、何回でも笑える」「なぜだか心が温まる…」など、多くのコメントが寄せられています。

意外と塩対応な富士くん

別の日には、おじいちゃんのお出迎えをする富士くんの姿も投稿されています。おじいちゃんが来るまで、扉の前で伏せて待っていたという富士くん。健気な姿にキュンとしてしまいますが…。

おじいちゃんが来ると、少しニオイを嗅いだあと、スタコラサッサとどこかへ行ってしまったのだとか。少し離れたところに移動して、ニヤリと笑ったといいます。意外と塩対応なのは、柴犬らしさかも…？ツンデレな態度が愛おしい富士くんなのでした。

Instagramアカウント「yamada_fuji_」には、他にも富士くんの可愛い姿がたくさん投稿されています。富士くんやご家族の微笑ましい日常を覗いてみたい方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「yamada_fuji_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。