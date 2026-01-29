【鹿島の最新序列】例年にも増してポジション争いが激化。誰が出ても変わらない高い水準と質。唯一不動の存在と言えば...
いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では鹿島の最新序列とチームの現状をお届けする。
例年にも増して、ポジション争いが激化している。
チーム強化の理想のひとつは「誰が出ても変わらない高い水準、質を保つこと」にあるが、昨季のJ１リーグを９年ぶりに制した鹿島は、その域に達しつつある。
激しい競争に伴い、「序列があってないようなもの」になってきた。そこが鹿島の何よりの強みだろう。
今いるメンバーにおける最適解を探り続けるのがチーム作りの本筋ながら、各ポジションに配置される選手の個性や役割によって戦い方のバリエーションが豊富だ。こうした戦略的な傾向は昨季から見られたが、就任１年目にしてタイトル奪還に導いた鬼木達監督の手腕によるところが大きい。今季はそこをさらに推し進めていくことになる。
伝統の４−４−２を基調にしつつも４−２−３−１との併用はもとより、むしろ後者のシステムで戦う頻度が増えるかもしれない。
ポイントは、トップ下を託されるであろう荒木遼太郎の仕上がり次第。プロ７年目を迎える俊英も、ここ鹿島ではいまだスタメン確保と言い切れずにいる。だが昨季、優勝を決めたリーグ最終節で、主戦場のトップ下に入り、先制点の起点になるなど、随所に“らしさ”を発揮した。
１シーズンを通して、荒木が持てる力を示し続けられるか。「序列があってないような鹿島」のなかで、揺るぎない地位を確保できるか。一大関心事と言ってもいいだろう。
昨季のリーグ得点王に輝いたフィニッシャータイプのレオ・セアラがFWの一番手に挙げられるが、裏抜けを得意とする田川亨介もいる。持ち味の異なる２人を前線に並べるといった起用法も、もちろん鬼木監督の手の内にある。
ベテランと中堅によるこのポジション争いに、アカデミー出身の若手FWが挑んでいく。ひとりはクラブ史上最年少Jゴール記録（17歳６か月27日）を持つ徳田誉で、もうひとりはクラブ史上最年少J出場記録（16歳９か月14日）を持つ吉田湊海だ。「試合に絡んでいくのはそう簡単ではないけれど、そこにチャレンジしないと」と言葉をそろえ、彼らの鼻息は荒い。
プロ２年目の徳田は２種登録時代から含め、すでに通算21試合出場３得点を記録し、早くもJの舞台に立った吉田は現在、高校２年生ながらプロ契約に至った。これまでの実績を踏まえ、一応の序列を記したが、FW陣のそれがどのように変化していくのか、大きな見どころでもあるだろう。
押しも押されもしないチームの大黒柱・鈴木優磨はポジションにとらわれない。ここでは４−２−３−１の左MFに当てはめてみたが、それは便宜上にすぎない。対戦相手や試合の状況によって、複数のポジションをこなすはずだ。
昨年３月、ホームの浦和戦でスクランブル状態となり、ボランチのような立ち位置に変わり、マルチぶりを発揮したのが記憶に新しい。
右MFは、鹿島加入３年目を迎える実力派アタッカーのチャヴリッチと、昨季スーパーサブ的な役回りで、キャリアハイの実績（Jリーグ38試合３得点）を残した松村優太の競争だろう。左サイドを主戦場とする大卒ルーキーの林晴己は、右サイドに回りそうで、まずは三番手として出場チャンスをうかがう。
ボランチとCBのポジション争いは、ともに熾烈だ。経験豊富なベテラン、働き盛りの中堅、試合出場に向けて意欲にあふれる若手がせめぎ合う。
ダブルボランチは30歳の知念慶と、29歳の三竿健斗をファーストチョイスにしたが、中盤のダイナモたる働きを見せる同世代の樋口雄太の名も挙げなければいけない。背番号10を身にまとう大ベテランの柴崎岳、プロ６年目を迎え、若手とは言えない年齢になってきた舩橋佑も控えに甘んじるつもりなど毛頭ないはずだ。
