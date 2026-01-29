「何この彼氏すぎる写真たち」山下智久、プライベートショットに反響「やまぴーオーラ凄い」「さいこー」
俳優の山下智久さんは1月28日、自身のInstagramを更新。外出した際の格好いい姿を披露しました。
【写真】山下智久のイケメンな姿
コメントでは、「ドライブにお散歩、素敵 さいこー」「7枚目のやまぴーオーラ凄い」「自然な普段のやまぴー」「最後の写真 ミスターPだ え、、すごい」「やまぴーの日常を見せてくれてありがとう」「何この彼氏すぎる写真たち」逆にどのタイミングでカメラを切ればカッコよくない写真が撮れるんですか...？」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】山下智久のイケメンな姿
「自然な普段のやまぴー」山下さんは「最後の1つ」と英語でつづり、自身のソロショットを中心に16枚の写真を載せています。街中を歩いたり、運転したりするラフな姿です。プライベートでの写真かもしれません。
コメントでは、「ドライブにお散歩、素敵 さいこー」「7枚目のやまぴーオーラ凄い」「自然な普段のやまぴー」「最後の写真 ミスターPだ え、、すごい」「やまぴーの日常を見せてくれてありがとう」「何この彼氏すぎる写真たち」逆にどのタイミングでカメラを切ればカッコよくない写真が撮れるんですか...？」などの声が上がりました。
格好いい姿を公開1日にもプライベートと思われる写真を多数公開していた山下さん。そばを食べたり、おしゃれな空間でくつろぐ姿などです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)