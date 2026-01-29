「何繋がり！？」中島健人、ライブに来た豪華芸能人たちとの写真に反響！ 「仲良しなの知らなかった」
元Sexy Zoneの中島健人さんは1月28日、自身のInstagramを更新。ライブに来た豪華芸能人たちとの写真を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「何繋がり！？」「仲良しなの知らなかった」「愛が渋滞してるー」「かのキレチーム集合は胸熱」「色んなジャンルの友達が駆けつけてくれてすごい」「人脈どんだけ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「人脈どんだけ」中島さんは23〜25日、東京・有明アリーナで行ったライブ「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」の20枚のオフショットを投稿。YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガーソングライターの幾田りらさん、ドラマ『彼女はキレイだった』（フジテレビ系）で共演した俳優の赤楚衛二さん、小芝風花さん、GLAYのリーダー・TAKUROさん、お笑いコンビ・千鳥のノブさんなど、さまざまなジャンルの豪華芸能人が同ライブを訪れました。中島さんの人望の厚さがうかがえる写真です。
「こんなに愛が溢れているライブは初めて」27日にも「たくさんのゲストの方に来ていただきました」とつづり、さまざまな豪華アーティストたちとの写真を投稿していた中島さん。ファンからは「本当に素敵な方々ばかり」「予想を遥かに超えてくる」「こんなに愛が溢れているライブは初めて」といった反響が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
