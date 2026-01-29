楽天 2月開催の「第7回高野連コラボ野球教室」概要を発表
楽天は29日、2月28日に「楽天モバイル 最強パーク宮城」で宮城県高等学校野球連盟と野球教室を共同開催すると発表した。
今回が7回目の開催で、「東北・宮城のこどもたちに野球の楽しさを伝えたい〜みんなが野球を愛するまち〜」をコンセプトとしている。
以下、概要
◆日時 2月28日午前9時30分〜正午
◆場所 楽天モバイル 最強パーク宮城 室内練習場
◆対象 野球未経験の小学1年生〜小学4年生 100名（参加費無料）
◆講師
・同球団アカデミーコーチ 岩崎 達郎（いわさき たつろう）
・同球団アカデミーコーチ 石田 隆司（いしだ たかし）
・同球団アカデミーコーチ 小峯 新陸（こみね しんり）
・同球団アカデミーコーチ 坂下 達徳（さかした たつのり）
・同球団アカデミーコーチ 郄木 誠也（たかぎ まさや）
※講師は変更になる場合があります
◆申込方法
宮城県高等学校野球連盟サイトのフォームから。
※ https://sites.google.com/gs.myswan.ed.jp/proama2026
※定員に達し次第、締め切りとなります
◆詳細は以下参照
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600981650.html