スポニチ

写真拡大

　楽天は29日、2月28日に「楽天モバイル　最強パーク宮城」で宮城県高等学校野球連盟と野球教室を共同開催すると発表した。

　今回が7回目の開催で、「東北・宮城のこどもたちに野球の楽しさを伝えたい〜みんなが野球を愛するまち〜」をコンセプトとしている。

　以下、概要

　◆日時　2月28日午前9時30分〜正午

　◆場所　楽天モバイル　最強パーク宮城　室内練習場

　◆対象　野球未経験の小学1年生〜小学4年生　100名（参加費無料）

　◆講師　

　・同球団アカデミーコーチ　岩崎　達郎（いわさき　たつろう）

　・同球団アカデミーコーチ　石田　隆司（いしだ　たかし）

　・同球団アカデミーコーチ　小峯　新陸（こみね　しんり）

　・同球団アカデミーコーチ　坂下　達徳（さかした　たつのり）

　・同球団アカデミーコーチ　郄木　誠也（たかぎ　まさや）　

　※講師は変更になる場合があります

　◆申込方法

　宮城県高等学校野球連盟サイトのフォームから。

　※　https://sites.google.com/gs.myswan.ed.jp/proama2026

　※定員に達し次第、締め切りとなります

　◆詳細は以下参照

　https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600981650.html