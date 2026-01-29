猪塚健太＆片山萌美、4話連続濃厚シーン ドロドロ具合にSNS反響「おいたはとまりませんねぇ〜」「悪女すぎて」 『この愛は間違いですか』第4話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第4話が28日深夜に放送され、猪塚健太と片山萌美が初回から4話連続で濃厚シーンを演じ、ドロドロな展開に反響が集まっている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「悪女すぎて」妖艶な視線を向ける片山萌美
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第4話では、省吾と綾香がベッドで行為に及ぼうとする描写が描かれた。初回からセフレとして関係を持ってきた2人に、SNSでは「おいたはとまりませんねぇ〜」「悪女すぎて」などのコメントが寄せられている。
